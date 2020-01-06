مباحثات سعودية أمريكية بشأن تعزيز حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العواد اليوم الاثنين تأكيده عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة في جميع المجالات، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان والخطوات الإصلاحية الرائدة التي تمخض عنها 60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها.



وأوضح العواد أن المملكة سعت إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.