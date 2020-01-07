تقارير: «كارلوس غصن» استخدم وسائل مواصلات عامة للهروب من طوكيو

أفادت تقارير إعلامية يابانية، اليوم الاثنين أن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، استخدم وسائل مواصلات عامة للتنقل من العاصمة طوكيو إلى مدينة أوساكا قبل أن يستقل طائرة خاصة للهروب إلى لبنان.

وذكرت قناة (إن تي في) اليابانية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق في هذه القضية، أن غصن استقل قطارا سريعا في حوالي الساعة ال 4:30 بالتوقيت المحلي في التاسع والعشرين من ديسمبر، من محطة شيناجوا في طوكيو.

وأوضحت المصادر أن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، استقل سيارة أجرة من محطة شين أوساكا وأقام في فندق بالقرب من مطار كانساي.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية، إنه ليس لديه أي معلومات بشأن استخدام غصن لقطار سريع للتنقل من طوكيو إلى أوساكا.

وأعلنت اليابان أنها ستتخذ إجراءات لمنع أي محاولة هروب على غرار محاولة غصن.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه تم القبض على غصن في نوفمبر 2018 لاتهامه في جرائم مالية، وقد تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته التي كان من المقرر أن تبدء هذا العام.

وأشارت بلومبرج إلى أن غصن فر عن طريق اسطنبول إلى لبنان، التي ليس لديها أي اتفاق مع اليابان بشأن تسليم المجرمين.

ومن المقرر أن يعقد غصن، وهو مواطن لبناني، مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء ليقدم روايته للأحداث.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن إحدى كاميرات المراقبة الأمنية التقطت غصن وهو يغادر مقر إقامته في طوكيو وحيدا في وقت الظهيرة يوم هروبه.

وبحسب التقارير، فإن المفتشين في مطار كانساي لم يجروا فحصا بالأشعة السينية على حقائب كبيرة ،من بينها حقيبة لآلة موسيقية كبيرة تم تهريب غصن فيها، تم نقلها إلى متن الطائرة، التي يعتقد أن غصن استقلها للهروب.