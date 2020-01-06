تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الأمريكية والإسرائيلية في ألمانيا

شددت ألمانيا من الإجراءات الأمنية المخصصة لحماية المنشآت الأمريكية وذلك نظرا لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال متحدثان باسم وزارتي الداخلية في ولايتي بادن-فورتمبرج وشمال الراين-فيستفاليا، اليوم الاثنين إن تشديد التدابير الأمنية يسري أيضا على المنشآت الإسرائيلية واليهودية.

وصرح أحد المتحدثين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن من المفترض حدوث تغيير في تقييم وضع المخاطر بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن التدابير الأمنية جرى تعديلها بالفعل بما يتناسب مع هذا الأمر يوم الجمعة، دون ذكر تفاصيل كما هو معتاد.

كانت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين أعلنت بعد وقت قصير من الغارة الأمريكية أن هيئة مكافحة الجريمة ستصدر تقديرا جديدا لوضع المخاطر وسيتم نقل هذا التقدير لاحقا إلى الولايات.

وصرح المتحدث الآخر بأن التقدير الذي تم تحديثه يسري على الممتلكات الأمريكية والإسرائيلية اليهودية وممتلكات أخرى، وقال إن المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج يراقب الوضع وتكتب تقديرا للمخاطر بالاستعانة بمعلومات هيئة مكافحة الجريمة وهيئة حماية الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن بادن فورتمبرج تعد مقرا عسكريا مهما بالنسبة للجيش الأمريكي في ألمانيا، وقد أفاد تقرير صحفي بأن العاصمة شتوتجارت ومناطق في الولاية يقيم بها نحو 23 ألف من أفراد وحدة عسكرية أمريكية وموظفين مدنيين وذويهم.

يشار إلى أن ايران والفصائل الموالية في منطقة الشرق الأوسط هددت بالانتقام لمقتل سليماني مع ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية قرب مطار بغداد في هجوم امريكي في وقت مبكر صباح يوم الجمعة الماضي.