 ماكرون يعرب عن أمله في انفراج الأزمة بشأن إصلاح نظام التقاعد - بوابة الشروق
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ماكرون يعرب عن أمله في انفراج الأزمة بشأن إصلاح نظام التقاعد

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:11 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:11 م



أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن أمله في انفراج الأزمة بشأن إصلاح نظام التقاعد في البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون نظام التقاعد متوازنا من منطلق تحمل "المسؤولية تجاه الأجيال القادمة".

ونقلت سيبيت ندياي المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين، إنه يأمل أنه يتم التوصل إلى حل خلال المحادثات المزمعة غدا الثلاثاء، فيما من المقرر طرح مشروع القانون الجديد للتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل الانتخابات المحلية المزمعة في مارس المقبل.

وقالت المتحدثة إن الحكومة منفتحة لتلقي مقترحات من شركائها في المجتمع.

ومن النقاط الشائكة في مشروع القانون مسألة رفع سن التقاعد من أجل الحصول على معاش كامل من 62 إلى 64 عاما، وتأمل الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى سد العجز الكبير في تمويل منظومة المعاشات.

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