حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة سليماني في طهران

أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صباح اليوم الاثنين، في طهران، صلاة الجنازة على جثامين القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقتلى القصف الأمريكي الذي استهدفهما في العراق.



وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في مراسم التشييع. كما من المتوقع أن يشارك الملايين في فعاليات في أنحاء البلاد لتأبين سليماني، قبل أن يتم دفنه غدا الثلاثاء في بلدته كرمان جنوب شرقي البلاد.



وتمت إذاعة صلاة الجنازة مباشرة على معظم القنوات التليفزيونية الإيرانية.



ووفقا لوكالة تسنيم، فإن الجثامين وصلت مساء أمس إلى طهران على متن طائرة قادمة من مدينة مشهد.



ومن المتوقع أن يصطف مئات الآلاف على امتداد ما يقرب من ثلاث كيلومترات لتوديع سليماني.



وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية في طهران حتى يتمكن الجميع من المشاركة في المراسم.



وتم إغلاق العديد من شوارع وسط العاصمة أمام حركة السيارات بسبب العدد الضخم للحشود. كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها.



وكانت الجثامين وصلت صباح أمس إلى مدينة الأهواز غرب إيران قادمة من العراق، بعد أن جرت مراسم تشييع كبيرة لهم في عدد من المدن العراقية.



وقُتل سليماني وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد ليلة الخميس/الجمعة.