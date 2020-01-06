ضبط سائق تاكسي سرق 10 آلاف جنيه من شخصين في مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تاكسى لسرقته 10 آلاف جنيه من شخصين بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا بأنه اثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ لهم تجمع من الأهالي باستبيان الأمر تم التقابل مع كلاً من "علي. ا. ح" (57 سنة)، مدير شركة استيراد، و"بشير. ع. ا" (56 سنة)، أعمال حرة ومقيم بذات العنوان.



وأقرا بأنهما عقب استقلالهما السيارة رقم (ب ف م 246) ماركة "BYD" تاكسي بيضاء اللون من منطقة اقامتهما، لتوصيلهما الى شارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل دائرة القسم.



وفور وصولهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي 10 ألاف جنيه، واتهما فى ذلك قائد السيارة"سامح.أ" (42 سنة) سائق فى ارتكاب الواقعة.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حافظة النقود المستولى عليها، وبداخلها المبلغ المالي أسفل المقعد الخاص بالسائق.



وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المجنى عليهما وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة ".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.