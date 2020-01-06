ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وقعت معاهدتي 1954 و 1972، اللتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح. وجاء ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد بمهاجمة المواقع الثقافية الإيرانية، محذراً من «رد كبير» إذا وجهت إيران ضربة انتقامية من مقتل أحد كبار قادتها العسكريين.

وفي السطور التالية تعرض «الشروق» أهم نصوص «المادة 4 » من معاهدتي 1954 و 1972، واللتين تحرمان المساس بالتراث الثقافي ونصهما:

1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الدول الأخرى في الأتفاقية، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.

2- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات.

3- كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.

4- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.

5- لا يجوز لأحد الأطرف في هذه الاتفاقية أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.