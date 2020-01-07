تركيا تعتزم السماح للسفن الحربية بالعبور من قناة إسطنبول المنتظرة







قال الرئيس التركي رجب طيب أدروغان إن تركيا ستسمح للسفن الحربية بالمرور عبر القناة المنتظر شقها والتي ستقسم مدينة إسطنبول وهو ما يعني تجاهل اتفاقية عام 1936 لضمان الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود.

وقال أردوغان إن السفن الحربية سيكون في مقدورها استخدام قناة اسطنبول بدلا من العبور من مضيق البسفور الضيق، والتي ستربط أيضا بين البحر الأسود وبحر مرمرة. ويستهدف مشروع القناة تخفيف حدة زحام السفن في مضيق البسفور وتقليل احتمالات حوداث التصادم والجنوح في المضيق الموجود في وسط مدينة أسطنبول كبرى مدن تركيا. ومن الممكن أن يوفر المشروع 10 آلاف وظيفة إلى جانب قيام مدينة جديدة على جانبي القناة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يشر أردوغان في المقابلة التي أجراها مع قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية إلى القيود التي يمكن فرضها على مرور السفن الحربية عبر قناة اسطنبول

يذكر أنه تم الكشف عن مشروع قناة اسطنبول لأول مرة عام 2011، والآن يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن المشروع وصل إلى مرحلة طرحه في مناقصة أمام الشركات المنتظر مشاركتها في تنفيذه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السماح للسفن الحربية بما في ذلك سفن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمرور من القناة التي يقدر طولها بحوالي 45 كيلومترا، سيضيف بعدا سياسيا للمشروع الذي وصفه أردوغان بأنه "مشروعه المجنون". وهناك شكوك عديدة حول إمكانية توفير تمويل للمشروع وعن تأثيراته البيئية.

يذكر أن معاهدة 1936 المعروف باسم معاهدة مونترو تمنع بقاء أي قطع بحرية حربية غير تابعة لدول البحر الأسود في البحر لأكثر من 21 يومًا.

كما تفرض قيودا على عدد القطع البحرية الحربية وحمولتها المسموح بعبورها من مضيق البسفور، كما تحظر تماما عبور حاملات الطائرات من المضيق.

ولكن أردوغان قال إن هذه الاتفاقية ملزمة فقط بالنسبة لمضيق البسفور ولكن قناة اسطنبول المنتظرة "خارج اتفاقية مونترو تماما".

وعما إذا كان سيتم السماح للسفن الحربية بالمرور عبر مضيق البسفور وفقا للقيود التي وضعتها الاتفاقية، قال أردوغان "سنجد حلا لهذا... وإذا دعت الحاجة فإنها قد تمر من هنا أيضا"، في إشارة إلى إمكانية مرور السفن الحربية عبر القناة الجديدة.

وقال مولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم الاثنين إن تركيا قد تفرض رسوما على عبور القناة الجديدة.

ولم يتضح بعد كيف ستجذب تركيا السفن إلى قناتها الجديدة ذات الرسوم في حين أن العبور من مضيق البسفور مجاني.