ميشيل بارنيه يرافق فون دير لاين إلى محادثات بريكست في لندن

من المنتظر أن يرافق ميشيل بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في زيارتها إلى لندن بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولان الأوروبيان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسميا، وللمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت بالمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي.

ويأمل جونسون في تسريع وتيرة موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب.

ومن المرجح أن يوافق البرلمان على الاتفاق بالنظر إلى تمتع حزب المحافظين بأغلبية قوية في المجلس بعدما تمكن من زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي يشغلها عقب انتخابات ديسمبر.

وقال إريك مامر، المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المحادثات لن تركز على اتفاق التجارة المستقبلي بين بروكسل ولندن، والذي يعد أحد أهم نقاط التفاوض العالقة.

وأضاف مامر في بروكسل اليوم الاثنين: "يناقش اللقاء انسحاب المملكة المتحدة الكلي من الاتحاد الأوروبي"، أما المناقشات بشأن التجارة فستجرى بعد الانسحاب.

ومن المقرر حتى الآن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري.