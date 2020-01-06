رئيس الوزراء البريطاني يبدي رغبته في زيارة بغداد خلال الفترة المقبلة

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أفاد بيان عراقي اليوم الاثنين بأن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أبدى رغبته في زيارة العراق، والعمل على نزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد.

وأكد جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على:"التعاطف الكبير مع العراق وتفهم الصعوبات التي يواجههاوالتزام المملكة المتحدة الكامل بإحترام أمن واستقرار وسيادة العراق وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبته بزيارة العراق".

ودعا جونسون إلى العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد.

وقدم رئيس الوزراء العراقي شرحا عن: "حيثيات الأمور وتسلسل الأحداث وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية".

وأكد عبد المهدي على:"حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية وعدم السماح بتحويل أرض العراق الى ساحة للصراعات، وأهمية استمرار التعاون الدولي ضد داعش".

يشار إلى المنطقة تشهد توترا على خلفية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي في بغداد في هجوم أمريكي.

وهددت ايران وفصائل شيعية عراقية وحزب الله اللبناني برد قاس على مقتل المهندس وسليماني.