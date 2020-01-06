محافظ قنا يهنئ أسقف نقادة وقوص بعيد الميلاد المجيد

أجرى اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، يرافقه اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب حمدي سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة، زيارة لمطرانية نقادة لتقديم التهنئة للأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية للمركز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وهنأ «الداودي»، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والتسامح والسلام، معربًا عن تمنياته بأن تحقق مصر المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتقدم اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط، مؤكدًا أن قيم المواطنة وروح المحبة والتسامح، ستظل دائمًا هي السمة الغالبة بين المصريين الذين يجمعهم وطن واحد نفتخر به.

من جانبه قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو عيد كل المصريين يحتفل به المسلمين والمسيحيين بما يؤكد روح الأخوة والتسامح بين مختلف فئات الشعب المصري العظيم.

وقدم النائب حمدى سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة نقادة، التهنئة للأنبا بيمن والأخوة الأقباط فى كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن عيد الميلاد هو عيد كل المصريين وستظل مصر في أمن ورخاء واستقرار بفضل العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الشعب الواحد من المسلمين والأقباط.

وأكدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، على قوة ووحدة النسيج الوطني لشعب مصر الذي يسجل دائماً أروع الأمثلة في الاصطفاف الوطني لتحقيق السلام الاجتماعي الذي يعتبر هو الأساس لتحقيق التنمية.

وأعرب الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص عن سعادته بزيارة محافظ قنا والنائب حمدى سعد عضو مجلس النواب وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية، معرباً عن تطلعاته أن تشهد مصر المزيد من الرخاء والاستقرار ليعيش الجميع في أمن وسلام.