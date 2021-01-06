جامع: نسعى لإنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء عدد من الصناعات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء صناعة السيارات والملابس والأثاث، متوقعة انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات لعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي.

وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، على هامش المعرض التكنولجي الخاص بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، أن صناعة السيارات من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحياءها، وقامت بوضع استراتجية لتصنيع السيارات محليًا تبدأ أول خطواتها بإقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية؛ لتحصيل رسوم خضراء لدعم عدد من الصناعات المحلية على رأسها صناعة السيارات الأثاث والمنسوجات.

وتابعت الوزيرة، نسعى حاليًا لتقديم التشريع القانوني الخاص بصندوق تحفيز المنتجات المحلية للبرلمان في أولى دورته التي ستعقد، لسرعة إقراره، والذي سيكون النواة الأولى لاستراتجية صناعة السيارات.