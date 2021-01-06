بشكتاش يفوز على ريزا سبور وينفرد بصدارة الدوري التركي

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انفرد فريق بشيكتاش بصدارة الدوري التركي لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه تشايكور ريزا سبور 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة السابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أنطاليا سبور على فاتح قرا جمرك 3 / 1، وطرابزون سبور على جوزتبه 1 / صفر وباشاك شهير على إيرزوروم سبور 1 / صفر وجينتشلاربيرليجي على هاتاي سبور 3 / 1، وقيصري سبور على دينيزليسبور 1 / صفر.

وتقمص سايل لارين دور البطولة بفريق بشكتاش بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 19 و31 و79 و83 وأضاف الهدفين الآخرين أوجوزهان أوزيعقوب وأيدين حاسيتش في الدقيقتين 56 و89.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريزا سبور عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز أنطاليا سبور على فاتح قرا جمرك 3 / 1.

وسجل أهداف أنطاليا سبور هاكان أوزميرت في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وجوكدينيز بيرقدار في الدقيقة 37 وايرن البايراك في الدقيقة 71، فيما سجل هدف فاتح قرا جمرك يوري باكلوفيتش في الدقيقة العاشرة.

وشهدت المباراة طرد اينزو روكو لاعب فاتح قرا جمرك في الدقيقة 84.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق طرابزون سبور فوزا صعبا من ضيفه جوزتبه 1 / صفر.

ويدين طرابزون سبور بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاليب أوكوبان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد جوزتبه عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز باشاك شهير على إيرزوروم سبور بهدف نظيف سجله فردريك جولبراندسون في الدقيقة 40.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد إيرزوروم عند 13 نقطة في المركز الحادي والعشرين الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز جينتشلاربيرليجي على هاتاي سبور 3 / 1.

وسجل أهداف جينتشلاربيرليجي روبيير بيريس (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و54، وجيوفاني سيو في الدقيقة 84، فيما سجل هدف هاتاي سبور آرون سالم بوبندزا في الدقيقة 25 .

وشهدت المباراة طرد منير المحمدي لاعب هاتاي سبور في الدقيقة 43.

ورفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هاتاي سبور عند 27 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة السادسة، فاز قيصري سبور فوزا صعبا من مضيفه دينيزليسبور 1 / صفر.

ويدين قيصري سبور بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيدرو هنريكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 13 نقطة في المركز العشرين قبل الأخير، بفارق نقطة خلف دينيزليسبور الذي توقف عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.