حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا تتجاوز 5000 حالة لأول مرة في اليابان

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء تسجيل 5885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز بذلك حصيلة الاصابات اليومية 5000 حالة لأول مرة، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس خلال الأسابيع الماضية.



وقد سجلت اليابان حصيلة إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي، وذلك قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قرار حكومته بشأن فرض حالة طوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات.



وقد أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم تسجيل 1591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكان حكام أربع مقاطعات قد قرروا أمس الأول الاثنين مطالبة الحانات والمطاعم تقليص ساعات العمل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 260 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 3800 حالة وفاة بالفيروس.