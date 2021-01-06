المنيا تعلن فتح جميع الطرق الرئيسية بعد إغلاقها بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت محافظة المنيا، فتح جميع الطرق الرئيسية بالاتجاهين، بعد انتهاء الشبورة الكثيفة التي كانت تغطي الطرق، وتسببت في غلقها صباح اليوم.



وذكر بيان محافظة المنيا، أن الطرق التي تقرر إعادة فتحها، هي: طريق مصر أسوان الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي القديم وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" والطريق الصحراوي الغربي.



وأضاف البيان، أن المحافظة تهيب بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.



وكانت الشبورة المائية الكثيفة التي شهدتها المنيا، تسببت في توقف الكثير من سيارات النقل على الطرق السريعة، وكذلك توقف مراكب الصيد، حيث أكد رجب عبد الحميد، رئيس جمعية صيادي المنيا، إن حركة الصيد توقفت تماما حيث يستحيل الإبحار في المياه مع الشبورة الكثيفة التي غطت المياه، وحجبت الرؤية تماما، موضحا أن جميع المراكب اضطرت للجنوح للبراري، والاحتماء بالأشجار، وإشعال النيران.



وكانت جميع حركات نقل البضائع بالسيارات، قد توقفت، واضطربت حركة القطارات، ما تسبب في تأخر القطارات عن مواعيدها لمدة وصلت 3 ساعات.



وأكدت غرفة عمليات المحافظة، أنه يتم يوميا متابعة الطقس وبمجرد اتضاح الرؤية، وسهولة السير، يتم فتح الطرق للمسافرين، مع انتشار سيارات الإسعاف، والسماح لشركات الأتوبيس بتحميل الركاب واستئناف الرحلات.