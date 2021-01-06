ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 2018

ارتفعت قيمة اليورو أمام الدولار اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2018 في ظل تأثيرات حالة الغموض السياسي في الولايات المتحدة على العملة الأمريكية.

وبعد ارتفاع مطرد خلال الأيام الأخيرة، وصلت العملة الأوروبية الموحدة خلال تعاملات أوروبا اليوم إلى 2349ر1 دولار، مع تجمع عدد من أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، احتجاجا على هزيمته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما أضافت احتمالات حصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات التي أجريت في ولاية جورجيا المزيد من الغموض إلى المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بالعالم.

وعلى الرغم من الأداء القوي لليورو هذا الأسبوع ، فإن مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا صدر اليوم الأربعاء سلط الضوء أيضًا على الصعوبات التي ستواجهه منطقة اليورو التي تضم 19 دولة في الأشهر المقبلة مع خروجها من أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثير الإغلاق طويل المدى على الحياة العامة.

فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت ومقرها لندن ارتفاعًا في النشاط الاقتصادي في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو خلال كانون الماضي

ومع ذلك ، عدلت المؤسسة مؤشر مديري المشتريات النهائي لشهر ديسمبر بالخفض إلى 1ر49 نقطة في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر تبلغ 8ر49 نقطة وهو ما يزيد فرص البداية الضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو في العام الجديد.

يذكر أن قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.