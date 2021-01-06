تعيين الألماني فولكر بيرتس رئيسا لبعثة يونيتامس في السودان

أعلنت اللجنة الوطنية (السودانية) التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أن الأمين العام للأمم المتّحدة انطونيو جوتيريش، أرسل خطابا لمجلس الأمن يفيد بتعيين الألماني فولكر بيرتس ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).

والألماني فولكر بيرتس، هو أكاديمي ألماني كان يعمل كبير المستشارين بالمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، وسبق أن عمل مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسوريا بين عامي 2015 و 2018، كما تولى عضوية عدد من المجالس الاستشارية العالمية، بما في ذلك معهد شنغهاي للدراسات الدولية.