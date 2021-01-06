قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل طلبات الراغبين للحصول على لقاح كورونا بشكل تجريبي اليوم لمدة 3 ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يتطلق الموقع الإلكتروني بصفة رسمية غدًا أو بعد غد، مؤكدًا أن تسجيل المواطن لبياناته للحصول على لقاح كورونا مجاني.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني يتيح للراغب بتلقي لقاح كورونا أن يُحمل عليه التقارير الطبية التي تثبت إصابته بأمراض مزمنة كالأورام والفشل الكلوي، ذاكرًا أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بغير القادرين على سداد ثمن لقاح كورونا، طبقًا لقواعد البيانات المتاحة.

وذكر أن الفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى للتطعيم بلقاح كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى الفشل الكلوي والأورام، موضحًا أن من ينطبق عليه الشرطة تُرسل له رسالة نصية على الهاتف المحمول بموعد ومكان التطعيم.

