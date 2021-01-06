عبد المنعم سعيد: توقيع قطر على إعلان العلا بمثابة حسن نية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن دول الخليج تستمد قوتها من تجمعها، مشيرًا إلى أن الخلاف خلال الفترة الماضية بين هذه الدول ترتب عليه خسارة، خلقت ضغوطًا داخلية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته ترغب بتسجيل نقاطًا، لافتًا إلى ما تضمنته القمة العربية من عودة إلى الجذور، كالحديث عن أمور خاصة بمجلس التعاون الخليجي.

وتابع: «الإعلان عن حجم التوافق بين الأطراف يجعل كل طرف يبحث داخله، ليقلل حدة ما كان موجودًا من قبل»، لافتًا إلى أن توقيع قطر على إعلان العلا بمثابة حسن النية.

وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.



