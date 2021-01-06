وفاة أكثر من 1000 شخص في بريطانيا بسبب كوفيد 19

أعلنت الحكومة البريطانية وفاة أكثر من 1000 شخص اليوم الأربعاء بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد- 19، وهو أعلى عدد وفيات بسبب كورونا يتم الإبلاغ عنه خلال يوم منذ 21 ابريل.

وأظهرت أحدث الأعداد الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية أن 1041 شخصا ماتوا في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالمرض.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 77346.

وثبتت إصابة 62322 شخصا بالمرض حتى الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في بريطانيا إلى مليونين و 836 ألفا و 801 حالة إصابة.

وقد تجاوز الرقم المعلن اليوم، الرقم القياسي السابق البالغ 60916 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد، والتي سجلتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس الثلاثاء.