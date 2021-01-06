جونسون يلمح باستمرار إغلاق بعض المناطق حتى نهاية مارس

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، بأن الإغلاق في إنجلترا قد يستمر حتى نهاية مارس في بعض المناطق، بعد ساعات من قوله إنه سينتهي قبل ذلك بستة أسابيع.

وأخبر جونسون مجلس العموم، قبل التصويت على الإغلاق الكامل في إنجلترا، أن التشريع يسمح ببقاء أشد الإجراءات سارية حتى 31 مارس إذا لزم الأمر، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تصريحه في إفادة صحفية بأن مراجعة الإجراءات ستتم على مستوى البلاد في منتصف فبراير.

وقال إن تغيير الموعد يرجع إلى أن مشروع القانون يسمح بالتخفيف الإقليمي للقواعد وفقا لنظام مستويات التحذير البريطاني.

وأضاف: "ستبقى القيود قيد المراجعة المستمرة، مع شرط قانوني للمراجعة كل أسبوعين والالتزام القانوني بإزالتها إذا لم تعد ضرورية للحد من انتقال الفيروس".

وتعهد أيضا بأنه بحلول 15 فبراير ستكون المجموعات الأربع ذات الأولوية الأعلى المدرجة لتلقي اللقاح أولا، حصلت على جرعة منه.

وفي غضون ذلك، أخبر وزير التعليم جافن وليامسون النواب بأن امتحانات طلاب المرحلة الثانوية في إنجلترا في الصيف سيتم استبدالها بالتقييمات المدرسية.