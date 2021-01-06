الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على الكونجرس الأمريكي بعد جولة الإعادة في جورجيا

من المتوقع أن يكون أحد مرشحي الحزب الديمقراطي في جولة الإعادة في انتخابات ولاية جورجيا الفائز على خصمه الجمهوري، فيما تقدم المرشح الديمقراطي الآخر، بفارق ضئيل، مع فرز الأصوات الأخيرة في الولاية الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء

وتعتبر الرهانات كبيرة لجدول الأعمال التشريعي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إذا فاز الديمقراطيان الاثنان، سيكون مجلس الشيوخ مقسما بواقع 50-50، لكن نائبة الرئيس الأمريكي في الإدارة الجديدة، الديمقراطية كامالا هاريس، يمكن أن تعمل على تحديد الكفة الراجحة.

وتتوقع العديد من المواقع الإعلامية الأمريكية فوز الديمقراطي، رافايل وارنوك، في السباق أمام السيناتور الجمهوري، كيلي لويفلر.

ويتقدم وارنوك 51 عاما الوافد الجديد على السياسة، وهو أيضا أحد القساوسة بكنيسة "أتلانتا"، بفارق نقطة مئوية واحد، مع فرز معظم الأصوات.

وسيكون وارنوك أول شخص أسود يمثل ولاية جورجيا في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكية.

وقالت السلطات في الولاية إن الانتخابات جرت بشكل سلس دون أنباء عن طوابير طويلة في ظل نسبة إقبال منخفضة نسبيا من جانب الناخبين.

وتجرى جولة الإعادة نظرا لعدم نجاح أي مرشح في الحصول على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات التي أجريت في أوائل نوفمبر.

وأجريت جولة الإعادة يوم الثلاثاء بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبتين من الأصوات لكل مقعد من الاثنين.

وسوف تؤثر نتيجة السباق على مدى سهولة تنفيذ الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن لأجندته.

وإذا فاز الجمهوريون بمقعد واحد فقط من المقعدين، سيحتفظون بالسيطرة على المجلس الأعلى في الكونجرس.