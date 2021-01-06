قادة الأجهزة الأمنية بواشنطن يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء مبنى الكونجرس سريعا

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قال مسئول أمني أمريكي إن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء مبنى الكونجرس سريعا.

ودعا ترامب أنصاره إلى البقاء سلميين ودعم قوات الأمن، بعدما اقتحموا المبنى خلال جلسة مشتركة للكونجرس قبل إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ما تسبب في إنهاؤها وإجلاء النواب للطابق الثالث من مبنى الكونجرس بسبب التهديدات الأمنية، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لترامب الذين اقتحموا المبنى، اليوم الأربعاء.

وأعلنت عمدة واشنطن موريل بوزر، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونجرس.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونجرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.