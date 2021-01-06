أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 218 ألفًا و766 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 689.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2199 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 195 ألفًا و520.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1.8 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 86 مليون إصابة.