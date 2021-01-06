نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرت أسعار الحديد وتباينت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيها.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

بينما تباينت أسعار الأسمنت في بعض الشركات على النحو التالي:

أسمنت النصر 758 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 743 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 760 جنيهًا.

أسمنت سيناء 745 جنيها.

أسمنت السويس 785 جنيهًا.

أسمنت حلوان 788 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا.