رئيس شعبة الخضروات: تثبيت أسعار المنتجات البترولية حمانا من التقلبات العالمية في ظل كورونا

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار النقل ومستلزمات الإنتاج تقلل من أسعار المنتجات الزراعية، ما ينعكس بصورة إيجابية على القدرة الشرائية للمواطن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، «القرار الذي اتخذته لجنة تسعير المحروقات بتثبيت أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة 3 أشهر حمانا من التقلبات العالمية في ظل الجائحة»، موضحًا أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارًا في الوقت الحالي.

وأضاف أن جميع أصناف الخضروات والفاكهة بالسوق تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مشيرًا إلى تمكن فئات محدودي الدخل من شراء احتياجاتهم من السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن أسعار الموالح لا تتجاوز عن 5 جنيهات، بعد أن كانت تخطت الـ 8 جنيهات في نفس التوقيت من العام الماضي، لافتًا إلى زيادة المعروض من جميع المنتجات؛ نظرًا للتوسع في المشروعات الزراعية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين والسولار فى السوق المحلية لمدة 3 أشهر، بداية من شهر يناير الجارى، وحتى نهاية مارس 2021.

