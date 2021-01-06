جلسة عاصفة مرتقبة للكونجرس الأمريكي لإعلان فوز بايدن رسميا

يعقد الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، جلسة مشتركة لفرز أصوات المجمع الانتخابي، وتأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بأن تكون جلسة عاصفة نظرا لتعهد بعض المشرعين الجمهوريين بدعم جهود الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإلغاء النتيجة عبر رفع اعتراضات خلال الجلسة، وإن كانت تلك المحاولات محتومة بالفشل وفقا لمراقبين.

وستعقد غرفتي الكونجرس - مجلسي النواب والشيوخ - جلسة مشتركة، لفتح الشهادات المختومة من الولايات الخمسين الأمريكية التي تحتوي على سجل أصوات المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوًا، حيث سيقوم ممثلو الحزبين الديمقراطي والجمهوري من المجلسين بفرز النتائج وإجراء إحصاء رسمي لإعلان الفائز بالانتخابات رسميا.

وحاز الديمقراطي جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 لمنافسه الجمهوري ترامب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وجرت العادة، ألا تحصل تلك العملية سوى على القليل من الاهتمام العام لأنها في الأساس مجرد تصديق رسمي على نتيجة يعرفها الشعب الأمريكي منذ ما يقرب من شهرين، لكن هذا العام الوضع مختلف نظرا لأن مجموعة من المشرعين الداعمين لترامب أشاروا إلى عزمهم تاجيل لتأجيل إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن، وفقا لموقع "كونفيرذيشن" الأمريكي

وثمة انقسام حاليا داخل الحزب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يعترض العشرات من الجمهوريين في مجلس النواب ومجموعة أصغر من أعضاء مجلس الشيوخ على الفرز من بعض الولايات الرئيسية المتأرجحة.

ويقود السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز مجموعة تتألف من نحو عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بتأجيل الفرز لمدة 10 أيام للتدقيق المزاعم التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات.

وأبدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس- الذي من المقرر أن يشرف بصفته رئيس لمجلس الشيوخ على الجلسة ويعلن فوز بايدن- ترحيبه بهذه الخطوة.

ولم يصل بنس إلى حد تكرار مزاعم الاحتيال ، لكن مدير مكتبه قال إن بنس يشارك ما أسماه "مخاوف الملايين من الأمريكيين بشأن تزوير الناخبين والمخالفات".

وبموجب قانون الانتخابات الأمريكي، فإن دور بنس في الإجراءات إداري بحت، لكن ترامب حث نائبه على "التدخل".

واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تلك المحاولة الجمهورية يكاد يكون من المؤكد فشلها، حيث يتوقع أن يصادق معظم أعضاء مجلس الشيوخ على فوز بايدن، بينما رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه إلى أن يعلن الكونجرس فوز بايدن بالرئاسة تواجه الديمقراطية الأمريكية أكبر تحد لها منذ الحرب الأهلية.

وبحسب موقع "كونفيرذيشن" الأمريكي، فإن هذه المحاولة الأخيرة لإلغاء نتيجة الانتخابات ، بناءً على مزاعم ترامب التي لا أساس لها حول تزوير أصوات الناخبين ، لن تؤدي في أحسن الظروف إلا إلى تأخير قد يستغرق من بضع ساعات إلى يوم أو نحو ذلك.

وتستند تلك المحاولة إلى قانون فرز الأصوات الانتخابية لعام 1887، فعندما يعلن بنس عن فرز الأصوات من كل ولاية، فإنه سيدعو إلى تقديم أي اعتراضات، وفي تلك الحالة يجب تقديم الاعتراض كتابيًا مع ذكر واضح ودقيق لأسبابه، ويوقعه عضو واحد على الأقل في مجلس الشيوخ وعضو واحد من مجلس النواب.

وعندما يتم الإعلان عن اعتراض، تقوم غرفتي الكونجرس بمناقشة الاعتراض في جلسات منفصلة ، لمدة ساعتين كحد أقصى مع عدم تحدث أي عضو لأكثر من خمس دقائق أو أكثر من مرة، ثم يتم التصويت على الاعتراض.

وبموجب القانون، يمكن للكونجرس فقط رفض الأصوات الانتخابية التي لم تُمنح بشكل صحيح أو عندما لا يكون الناخبون "معتمدين بشكل قانوني" بموجب إجراءات الولاية ولكن يجب أن يوافق كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على القيام بذلك. ولا يملك الكونجرس سلطة استبدال ناخبي الولاية.

ومن المتوقع أن تحدث اعتراضات على نتائج خمس ولايات هم: أريزونا وجورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.

من جهة أخري، يحظى هذا اليوم بخصوصية كونه يشهد انضمام الآلاف من أنصار ترامب بما في ذلك بعض النشطاء اليمينيين المتطرفين إلى الاحتجاجات في واشنطن بالتزامن مع جلسة الكونجرس.

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت أنصار ترامب من حمل السلاح خلال تلك الاحتجاجات. كما اعتقلت الشرطة، يوم الإثنين، زعيم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، إنريكي تاريو واتهمته بتدمير ممتلكات خلال احتجاج سابق، لكن القضاء أمر بإطلاق سراحه لاحقا مع ابقاءه خارج واشنطن.