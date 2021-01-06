واصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار برئاسة أشرف جلال عتلم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من إنتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإغلاق عدد ١٤ مركز للدروس الخصوصية، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بنطاق القرى التابعة للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

حيث قامت الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار بالتنسيق مع الوحدة القروية بزُهرة، بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بقرية قومبانية لوقين، تم خلالها ضبط وإغلاق عدد ٤ مراكز تعمل بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

كما تمكنت الحملة التي جاءت بالتنسيق مع الوحدة القروية بقومبانية أبو قير، عن ضبط وإغلاق عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية، بنطاق القرى التابعة لها.

وكذلك قامت الإدارة التعليمية بالتنسيق مع الوحدة القروية ببولين، بحملة شملت قرى بولين والكريون، تم خلالها غلق عدد ٦ مراكز للدروس الخصوصية.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية، وبالتزامن مع توفير العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل.