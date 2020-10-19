السودان يوقع رسميا على اتفاقية السلام مع اسرائيل

وقع السودان، اليوم الأربعاء، رسميا مع الولايات المتحدة على "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقع على الاتفاقية عن الجانب الامريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين خلال زيارته للخرطوم اليوم الأربعاء فيما وقع عن الجانب السوداني وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعلن في شهر أكتوبر الماضي أن السودان وافق على تطبيع العلاقات بالكامل مع إسرائيل.

وعقب إعلان ترامب في أكتوبر الماضى بعد اتصال مشترك أجراه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلنت واشنطن قرارها برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993.