الصين تدفع أموالا لوسائل إعلام أمريكية للترويج لها عالميا

دفعت صحيفة "تشاينا ديلي "الناطقة باللغة الإنجليزية الخاضعة لهيمنة الحكومة الصينية ، في عام 2020 قرابة مليوني دولار لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الأمريكية لنشر دعاية من الحزب الشيوعي الصيني، وفقا لبيان قدمته الصحيفة في اواخر شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي لوزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا، حسبما ذكر موقع ديلي كولر الأمريكي.



وترددت تقارير مفادها أنه تم تسجيل صحيفة "تشاينا ديلي "كوكيل أجنبي بموجب قانون فارا منذ عام 1983 ، مما يعني أنها مطالبة بإبلاغ وزارة العدل بأنشطتها ومعاملاتها المالية.



وفي يونيو، كشفت صحيفة "تشاينا ديلي" في بيان لوزارة العدل أنها دفعت، منذ نوفمبر 2016، 19 مليون دولار لوسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك 12 مليون دولار لصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز.



وتضمنت الصحف الأخرى: لوس أنجليس تايمز ، وشيكاغو تريبيون ، وبوسطن جلوب ، وسياتل تايمز ، وهيوستن كرونيكل ، ومجلة فورين بوليسي.



وقالت المحللة السياسية جوديث بيرجمان في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إن إعلانات صحيفة "تشاينا ديلي" تتخذ شكل ملاحق إعلانية تسمى "تشاينا ووتش" ، في إستراتيجية تعرف باسم "استعارة قارب للخروج إلى المحيط".



وأحد أبرز الأمثلة ظهور "تشاينا ووتش" ، وهو ملحق مدفوع ترعاه صحيفة تشاينا ديلي الحكومية ، في المطبوعات وعبر الإنترنت في الصحف الأمريكية البارزة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت.



ويُعرف هذا الشكل من الإعلانات أحيانا أيضا بالمقال الإعلاني أو الإعلانات المحلية: أي تمويه الاخبار لتبدو مثل المحتوى الإخباري الآخر لوسائل الإعلام التي تظهر فيها.



على سبيل المثال ، نشر موقع "تشاينا ووتش " الألكتروني التابع لصحيفة وول ستريت جورنال عددا من المقالات التي تروج لتعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا ، بما في ذلك مقالات بعناوين مثل " يا ايها الرئيس التنفيذي لشركة آبل : الصين تسيطر على جائحة كورونا "و يا مدن أمريكا الشقيقة ، احصلوا على المساعدة من الاصدقاء الصينيين في مكافحة الفيروس "،و "رئيس منظمة الصحة العاليمة يسلط الضوء على التعاون بين الصين وأفريقيا لمكافحة مرض كوفيد -19 الذي يسبب فيروس كورونا".



وأضافت بيرجمان أن الصين ليست هي الحكومة الأجنبية الوحيدة التي تدفع مقابل الإعلان عن حملة دعايتها الوطنية في الولايات المتحدة.



ففي عام 2007 بدأت صحيفة روسيسكايا جازيتا ،وهى صحيفة حكومية روسية في نشر مقالاتها الإعلانية "روسيا ما وراء العناوين الرئيسية" في صحيفة "واشنطن بوست" رغم أنه ترددت تقارير مفادها أن هذه المقالات الاعلانية اختفت في عام 2015.

وفي الماضي ، ترددت تقارير أن صحيفة "روسيسكايا جازيتا " قد نشرت أيضا عددا من الملاحق بعنوان "روسيا ما وراء العناوين الرئيسية" في صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في الاجتماع الوطني حول الدعاية والعمل الفكري في آب/ أغسطس 2013: "تحتاج الصين إلى تعزيز التغطية الإعلامية ... واستخدام أساليب مبتكرة للتواصل ... لنشر صورة جيدة للصين وترويج وجهات نظرها على المستوى الدولي" .ومنذ ذلك الوقت ،دأب على تكرار هذه الرسالة بانتظام.



وفي مطلع عام 2009 ، أعلنت بكين أنها سوف تضخ استثمارات بقيمة مر 45 مليار يوان (حوالي 25ر7مليار دولار أمريكي) في وسائل الإعلام الرئيسية لتعزيز تغطيتها الإخبارية الدولية ووجودها في المشهد العالمي.



وكجزء من هذه الحملة ، المعروفة باسم" الدعاية الكبيرة ، زادت وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا) من عدد مكاتبها الخارجية من 100 إلى 186.



في تقرير صدر في كانون أول /ديسمبر 2018 بعنوان "تقييم تداعيات تمدد الصين عالميا على السياسة الدفاعية الأمريكية " ، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن " وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا )التي تديرها الدولة ، افتتحت 40 مكتبا أجنبيا جديدا وضاعفت عدد المراسلين في الخارج بين عامي 2009 و2011".



وكشف تقرير في عام 2015 أن راديو الصين الدولي ، وهو كيان صيني مملوك للدولة ، كان يستخدم مؤسسات تابعة له لإخفاء سيطرته على 33 محطة إذاعية في 14 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة.



وتبث هذه المحطات الإذاعية محتوى مؤيد للصين ولكنها لم يتم تسجيلها كوكلاء لحكومة أجنبية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).



واضافت بيرجمان أنه نظرا لان عبارة "العدالة الاجتماعية" تصبح شعارا في المشهد الإعلامي السائد في الغرب ، فإن ترويج دعاية للنظام الصيني بين الأمريكيين الذين لا تنتابهم أي شكوك يعد ممارسة تجارية متضاربة وغير أخلاقية بشكل غريب لا يبدو أن صناعة الإعلام قامت بالتفكير فيها وتناولتها بشكل عام ، ومن غير المحتمل ان تبحث هذه الممارسة .



وبينما لم يعد يشارك العديد من الصحف في هذه الممارسة - ومن بينها وول ستريت جورنال وواشنطن تايمز ونيويورك تايمز – فإنه لا يبدو أن هذه الممارسة قد تسببت في أي نوع من ثورة فعلية في الدوائر الإعلامية التي تنخرط فيها ، مثل لوس أنجليس تايمز ، وفورين بوليسي ، وفايننشال تايمز ، وشيكاغو تريبيون وسياتل تايمز.



واختتمت بيرجمان تقريرها بأن هذا التكتم أمر غريب ، ليس لأن تلك الصحف تريد وتحتاج إلى عائدات ، وهو أمر مفهوم ، ولكن لأن العديد من الصحفيين والمحررين يعتبرون أنفسهم يقفون ضد العنصرية والتمييز العرقي والديني وانتهاكات حقوق الإنسان.