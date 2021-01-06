كوريا الجنوبية تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

قررت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الأربعاء، سجلت البلاد 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وكان آخرها حالتين أمس الثلاثاء، إضافة إلى حالة واحدة من سلالة أخرى تنتشر في جنوب أفريقيا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه «تم تمديد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، حتى 21 يناير».

وقد تم فرض حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في البداية في 23 ديسمبر حتى نهاية العام الماضي، ثم تم تمديده في 28 ديسمبر حتى الخميس.

يُذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 840 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الأربعاء، من بينها 809 حالات محلية المصدر، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 65,818 حالة.

وبذلك ظل عدد الحالات اليومي أدنى من ألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وسط علامات على تباطؤ انتشار الفيروس، في حين استمرت دور رعاية المسنين والكنائس تمثل بؤرًا ساخنة لتفشي العدوى، على الرغم من القيود والإجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس.