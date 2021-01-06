حمدوك: علاقاتنا مع أمريكا تحقق قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل

رحب رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، لافتًا إلى أن زيارة الأخير للبلاد اليوم تاريخية كأول وزير للخزانة الأمريكية يزور السودان.



وأضاف حمدوك، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «تأتي هذه الزيارة في وقت تُحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل»، متابعًا: «نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية ‎عهد جديد».



ووصل وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن، السودان صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد آخر من المسؤولين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الأربعاء، يتم خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادي، والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حلحلة الديون، وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.







رحبتُ اليوم بالسيد ستيفن منوشين في زيارة تاريخية كأول وزير للخزانة الأمريكية يزور السودان. تأتي هذه الزيارة في وقت تُحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل. نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية #عهد_جديد. pic.twitter.com/VTyKcsiUYX — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) January 6, 2021