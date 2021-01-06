تأجيل محاكمة أحمد شفيق بقضية فساد وزارة الطيران لـ 10 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران"، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لمواصلة سماع المرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت في أبريل 2013 ببراءة شفيق وكل من المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مما أسند إليهم.



وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وبعد مرور 7 سنوات، قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.



وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول الفريق شفيق تهم الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.



كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.



ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.