تأجيل محاكمة أحمد شفيق بقضية فساد وزارة الطيران لـ 10 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران"، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لمواصلة سماع المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت في أبريل 2013 ببراءة شفيق وكل من المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مما أسند إليهم.
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وبعد مرور 7 سنوات، قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول الفريق شفيق تهم الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.