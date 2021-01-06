بصفته مكان العمل الرسمي والإقامة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، يعد البيت الأبيض واحدا من أشهر المباني وأكثرها شهرة في العالم، لكن خلف واجهته الكلاسيكية الجديدة الفخمة، تفاصيل عديدة لبنائه وتاريخه، وفي الأسطر التالية إجابة عن أكثر الأسئلة الشائعة حول الهيكل الذي كان بمثابة موطن لجميع الرؤساء الأمريكيين.

• هل بنى العبيد البيت الأبيض؟

لم تمتلك الحكومة الأمريكية عبيدًا، لكنها دفعت مالكي العبيد لتوظيفهم للمساعدة في بناء البيت الأبيض. وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، فقد خطط مفوضو المدينة في واشنطن العاصمة أصلاً لعمال الروح من أوروبا من أجل البناء، الذي بدأ في عام 1792 واستغرق 8 سنوات لإكماله، وجندوا عمالة كل من الأمريكيين الأفارقة الأحرار والمستعبدين للعمل مع العمال البيض والحرفيين المحليين، بالإضافة إلى حفنة من الأوروبيين لبنائه، وفقا لموقع "هيستوري" الأمريكي.

صمم جيمس هوبان، مهاجر إيرلندي ومهندس معماري اختاره الرئيس جورج واشنطن، المبنى الأصلي، بعد أن أشعل البريطانيون النار فيه عام 1814، خلال حرب عام 1812.

• أين يقع البيت الأبيض؟

يقع البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، حيث اختار الرئيس جورج واشنطن المكان المحدد للعاصمة، على الضفة الشرقية لنهر بوتوماك وبالقرب من مبنى الكابيتول.

وضع البناؤون حجر الأساس للبيت الأبيض في 13 أكتوبر 1792، وتبع ذلك بناء مبنى الكابيتول بعد فترة وجيزة في 18 أغسطس 1793.

على مر السنين، شهد القصر العديد من التجديدات، بما في ذلك العمل المكثف لثيودور روزفلت في عام 1902، والذي تضمن تركيب المصابيح الكهربائية، وفي عام 1948، بعد أن اكتشف المهندسون أن المبنى غير سليم من الناحية الهيكلية وغير آمن للسكن، أمر هاري إس ترومان بتقطيع داخلي كامل وإصلاح شامل لهيكل المبنى وأساسه.عاش ترومان وعائلته في بلير هاوس عبر الشارع أثناء التجديدات.

• مَن أول رئيس يعيش في البيت الأبيض؟

على الرغم من أن واشنطن اختارت موقعها ومهندسها المعماري، إلا أن جون آدامز كان الرئيس الوحيد الذي لم يعيش في البيت الأبيض، وكان أول من نقل إلى الإقامة في عام 1800 قبل الانتهاء من ذلك، ومنذ ذلك الحين عاش كل رئيس وعائلته في 1600 شارع بنسلفانيا.

وقتل اثنين من الرؤساء أيضا في البيت الأبيض؛ وليام هنري هاريسون في عام 1841 و زاكاري تايلور في عام 1850.

• كم عدد الغرف في البيت الأبيض؟

تبلغ مساحة البيت الأبيض 55 ألف قدم مربع، ويضم ستة طوابق، و132 غرفة، إلى جانب 35 حمامًا، وفقًا لصفحة الويب الرسمية للبيت الأبيض، فهي موطن لـ28 مدفأة و8 سلالم و3 مصاعد، و412 بابًا و147 نافذة.

يشمل القصر والأراضي أيضًا مسبحًا داخليًا، ومسبحًا في الهواء الطلق، ومرافق أخرى في الموقع، مثل ملعب تنس وصالة بولينج ومسرح صغير للسينما وغرفة ألعاب ومضمار للجري ومساحات خضراء.

وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، فإن الممر "السري" الوحيد هو ملجأ للطوارئ تم بناؤه تحت الجناح الشرقي أثناء رئاسة فرانكلين روزفلت، بعد قصف بيرل هاربور عام 1941.

استخدم نائب الرئيس ديك تشيني المقطع خلال هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ومن المحتمل أن الرئيس دونالد ترامب قد احتجز هناك خلال احتجاج عام 2020 خارج البيت الأبيض.

• هل كان يطلق عليه دائمًا البيت الأبيض؟

تم طلاء السطح الخارجي الحجري للمبنى لأول مرة بطلاء أبيض من الجير في عام 1798 لحمايته من العناصر ودرجات الحرارة المتجمدة، وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، بدأ لقب "البيت الأبيض" في الظهور في الصحف قبل حرب 1812.

لكن الرئيس ثيودور روزفلت هو الذي حدد عام 1901 الاسم الرسمي ليكون البيت الأبيض، وتضمنت الأسماء السابقة بيت الرؤساء، والقصر التنفيذي والقصر الرئاسي كما يُعرف عادةً باسم "دار الشعب".

• ماذا يحدث في الجناح الغربي؟

منذ أن نقل ثيودور روزفلت مكان عمله من السكن إلى الجناح الغربي المبني في عام 1902، كان الجناح الغربي المكون من طابقين موطنًا للمكاتب الرئاسية الأمريكية، بالإضافة إلى المكتب البيضاوي، يضم مجمع "ويست وينج" غرفة العمليات وغرفة مجلس الوزراء وغرفة روزفلت وغرفة الإحاطة الصحفية.

المكتب البيضاوي، الذي كان بمثابة مكتب الرئيس منذ الرئيس ويليام هوارد تافت في عام 1909، ويتميز بمكتب ريسولوت من خشب البلوط، الذي أهدته الملكة فيكتوريا إلى الرئيس رذرفورد ب. هايز في عام 1880 وصُنع من مجالس إدارة السفينة البريطانية HMS، وقد استخدمت من قبل كل رئيس تقريبا منذ ذلك الحين.

تقع غرفة مؤتمرات جون إف كينيدي، في الطابق السفلي للجناح الغربي وتتكون من عدة غرف، تم تعيينه في عام 1961 من قبل جون كنيدي كمساحة لتنسيق الأزمات، وقد استخدمه جونسون خلال حرب فيتنام.

غرفة مجلس الوزراء هي المكان الذي يلتقي فيه الرئيس بأعضاء حكومته، وتعمل غرفة روزفلت، حيث يقع مكتب ثيودور روزفلت، كغرفة اجتماعات للأغراض العامة.