أعرب نجم الراي الجزائري الشاب خالد، عن انزعاجه من خبر وفاته، قائلًا إن هذه الشائعة أزعجت محبيه وعائلته أيضًا.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء: «المشكلة أنهم قتلوني ألف مرة»، منوهًا بوجوده في دبي حاليًا.

وعن ألبومه الجديد، أوضح أن الألبوم جاهز، لكنه تأخر بسبب وباء كورونا، مضيفًا أنه سيتم طرحه في وقت قريب.

وذكر أن الموسيقى الخاصة به تعبر عن الفرح والحب، لذا لا يمكن أن يرقص ويغني والناس لديها مشكلات مثل هذه، معربًا عن تمنياته بانتهاء الوباء، ليجتمع الناس مرة أخرى على الفرح.

وفيما يتعلق بميله لأغاني الدويتو بكثرة في ألبومه الجديد، نوه بأن هذا اللون عاد موضة مرة أخرى في أوروبا، ذاكرًا أنه سافر إلى عدة دول لتسجيل هذا الألبوم مع عدد من الفنانين المحبوبين، مثل المطربة الفلسطينية إليانا، والمغربي فرنش مونتانا، واللبناني العالمي مساري، وسوبر ساكو، وعدد من النجوم الآخرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت منذ أيام، شائعات حول وفاة الشاب خالد، وهي ليست المرة ألأولى التي يتم تداول مثل هذه الشائعة فيها.