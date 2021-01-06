البرهان يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع أمريكا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، حرص السودان على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والوفد المرافق له، معلنًا ترحيبه بزيارة الوفد للسودان والتي تعتبر الأولى من نوعها.

واطلع البرهان وفد الخزانة الأمريكية على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا، وأضاف أن ما قامت به القوات المسلحة السودانية يعد إعادة انتشار داخل الحدود، مؤكدا حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار.

من جانبه أكد وفد الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير ستيفن منوتشين، حرص بلادهم على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية.

وعبر الوفد عن تقديره لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد وللفترة الانتقالية مناصفة مع مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وأشاد وفد الخزانة الأمريكية بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، ووعد بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وأكد الوفد حرصه على إلحاق الحركات غير الموقعة على الاتفاق لعملية السلام.

وأكد الوفد خلال اللقاء حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق فيما يلي ملء سد النهضة وتشغيله.