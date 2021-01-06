وزيرا الري السوداني والخزانة الأمريكي يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل بشأن سد النهضة

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عرض وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي على وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، خلال زيارة الأخير اليوم للعاصمة الخرطوم.

وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن الطرفين أكدا ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ونوه البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية إحدي الدول المراقبة للمفاوضات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن الوزيرين السوداني والأمريكي بحثا خلال اللقاء الذي عقد بعد ظهر اليوم بحضور وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في مجال إدارة الموارد المائية.