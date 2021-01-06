المجلة الأمريكية: محاولة ترامب الأخيرة لإلغاء الانتخابات محكوم عليها بالفشل

يستعد الكونجرس الأمريكي لعقد جلسة مشتركة لمجلسيه (النواب والشيوخ)، اليوم الأربعاء، لمناقشة أصوات الهيئة الانتخابية للولايات المتنازع عليها، قبل أن يؤكد الكونجرس نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واعتبرت مجلة "بولتيكو"، أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستؤدي إلى انقسام الحزب الجمهوري، كما أن حشد الآلاف من المسيرات للنزول في العاصمة واشنطن يثير مخاوف أمنية حادة.

وذكرت المجلة أنه تم حث المشرعين على الوصول داخل مبنى الكابيتول قبل أربع ساعات على الأقل من بدء جلسة الكونجرس المشتركة لتجنب الحشود الموالية لترامب، كما حث الرقيب العسكري في مجلس النواب على استخدام النواب لشبكات الأنفاق تحت الأرض في مبنى الكابيتول ، بدلاً من المخاطرة بالمرور وسط حشد من المتظاهرين.

واستدعى مسؤولي العاصمة الحرس الوطني للمساعدة في الحفاظ على الأمن في العاصمة. وأفاد رئيس شرطة واشنطن، روبرت كونتي، بأن بعض المتظاهرين كانوا يعتزمون المجيء بالسلاح ، وأصدر عمدة واشنطن موريل بوزر تذكيرات عامة بشأن قوانين الأسلحة النارية الصارمة في المدينة.

داخل مبنى الكابيتول ، أدت هذه الجهود إلى انقسام حزب ترامب بالفعل، حيث اعترض أكثر من 100 من الجمهوريين في مجلس النواب وما لا يقل عن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ على فوز الديمقراطي جو بايدن، وبينما حذرت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ من هذا الموقف، يشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم سيتحدون النتائج في أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وقال مصدران من البيت الأبيض لـبوليتيكو، إن نائب الرئيس مايك بنس أخبر ترامب في مأدبة غداء أمس الثلاثاء أنه سيتبع ببساطة الإجراءات التي تسمح باعتراضات الحزب الجمهوري وربما يدلي ببيان يتعلق بتزوير الانتخابات أثناء العملية ، لكن في وقت متأخر من الثلاثاء ، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك ، زاعمًا أنه وبنس متفقان تمامًا على أن نائبه يتمتع بسلطة أحادية الجانب لـ "إلغاء التصديق" على نتائج الانتخابات في ولايات متعددة وحرمان بايدن من الرئاسة.

ولا يتمتع بنس بهذه السلطة ، سواء بموجب الدستور أو القوانين التي تحكم فرز الأصوات الانتخابية ، لكن محاولة ترامب حصره تشير إلى أنه يسعى إلى ربط هزيمته بالإجراءات المطلوبة من بنس، وفقا للمجلة.

في الواقع ، أمضى بنس الأسابيع التي سبقت هذه اللحظة في التفكير في الآراء القانونية المتعلقة بقانون العد الانتخابي (المقر قبل 133 عامًا )، والذي يحكم الإجراءات ، والتشاور مع رئيس الأركان الأمريكي مارك شورت والمستشار العام جريج جاكوب حول دوره . وشمل جزء من استعداداته المكثفة زيارة ليلة الأحد لمجلس الشيوخ لمناقشة التزاماته القانونية.

وخلال جلسة اليوم، يجب على بنس وفقًا للتعديل الثاني عشر والقوانين التي تعود إلى عام 1887 ، قراءة نتائج الولايات حسب الترتيب الأبجدي، والاستماع للاعتراضات التي قد يطرحها المشرعون لكن ترامب ، ابتداءً من ليلة الاثنين ، بدأ الاعتماد على بنس لتبني أداء راديكالي لسلطته ورفض عدد ناخبي بايدن في ولايات متعددة - وهي سلطة لا يملكها بنس، وفقا لـ"بوليتيكو".