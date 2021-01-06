هل تخرج السيارة من الضمان بعد تحويلها للعمل بالغاز؟ مسؤول بتنمية المشروعات يجيب

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن خروج السيارة من الضمان أو عدمه بعد التحويل للعمل بالغاز الطبيعي، يعود للعلاقة بين المشتري والوكيل نفسه.



وأضاف خلال لقاء لفضائية «mbc مصر 2»، صباح الأربعاء، أن الجهاز يطلق الحرية للمستفيد أو صاحب السيارة لعملية التحويل مع مرونة الضمان، مؤكدًا أنهم لا يواجهون مشكلة في الضمان من بعض التوكيلات التي يتعامل معها الجهاز أو يتعامل معها المستفيدون.



وعن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، أشار إلى أن الجهاز يحول السيارات الموجودة في السوق المصري إلى العمل بالوقود المزدوج، نافيًا تحويلها بالكامل للعمل بالغاز.



وأوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن البرنامج الخاص بالجهاز يساعد على تأهيل السيارات المتاحة، مشددًا على أن نسبة كفاءة محرك السيارة يجب أن تزيد عن 70% لتكون قابلة للتحويل أو إضافة نظام الغاز.





