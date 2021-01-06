 نيكول كيدمان: علاقتي بزوجي «بسيطة ومعقدة في نفس الوقت» - بوابة الشروق
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نيكول كيدمان: علاقتي بزوجي «بسيطة ومعقدة في نفس الوقت»

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 3:49 م

ترى نجمة هوليوود الشهيرة نيكول كيدمان أن التقلبات الحياتية عززت من ارتباطها بزوجها المغني الأسترالي كيث أوربان.

وقالت النجمة الأسترالية الحائزة على جائزة الأوسكار في تصريحات لمجلة "بونته" الألمانية المقرر صدورها غدا الخميس: "نحن نحب بعضنا البعض وقد مررنا بالكثير معا. هذا هو بالضبط ما يقربنا من بعضنا البعض. نكافح من أجل علاقتنا عندما يكون ذلك ضروريا. الأمر بسيط للغاية ومعقد في نفس الوقت".

وأعربت كيدمان 53 عاما عن تقديرها لزوجها 53 عاما كإنسان، موضحة أن هذا هو السبب في نجاح علاقتهما.

يُذكر أن كيدمان وأوربان متزوجان منذ عام 2006 ولديهما ابنتان.

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