وزير الخزانة الأمريكي يصل السودان لمناقشة الوضع الاقتصادي

وصل وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن، السودان صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد آخر من المسؤولين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الأربعاء، يتم خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادي، والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حلحلة الديون، وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وكان في استقبال وزير الخزانة الأمريكي، دكتورة هبة محمد علي وعدد من مسؤولي الدولة والسفير الأمريكي وبعض من السفراء لدى الخرطوم.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير الخزانة للبلاد تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.