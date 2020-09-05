سي إن إن: بنس أبلغ ترامب بعدم قدرته حجب تصديق الكونجرس على فوز بايدن

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أطلع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح المصدر أن ترامب ضغط على بنس للتدخل، محذرا إياه بأن رفضه حجب مصادقة الكونجرس سيكون "ضارا" سياسيا له، مشيرا إلي أن بنس قال لترامب إنه لا يملك السلطة للتأثير على عملية المصادقة.

وأضاف بنس في حديثه مع ترامب بأن هناك جهات خارجية تقول إنه يملك السلطة للقيام بذلك في جلسة الكونجرس المقبلة، إلا أنه أخبر من قبل المكتب الاستشاري في البيت الأبيض بأنه لا يملك مثل هذه السلطة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرا حول ما قاله بنس لترامب في هذا الشأن، في لقاء جاء عقب اجتماع بنس مع أعضاء مشرعين لبحث دوره خلال عملية المصادقة في الكونجرس، في حين نفت حملة ترامب حدوث مثل هذا الحوار في بيان نشرته.