القضاء الأمريكي يسقط اتهام الشرطة بشلل مواطن من أصول إفريقية

أعلن القضاء الأمريكي أنه لن يوجه أي اتهام لأي شرطي في قضية إصابة المواطن من أصول إفريقية جاكوب بليك بشلل سفلي، بعدما أطلق عليه شرطي النار في مدينة كينوشا في أغسطس الماضي.

وقال المدعي العام في مقاطعة كينوشا مايكل غريفلي، إنه "لن يتم توجيه أي تهمة جنائية إلى أي شرطي في المقاطعة في هذه القضية، بناء على الوقائع والقانون".

واستبقت السلطات المحلية الإعلان بفرض حالة الطوارئ في المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى شمال شرقي البلاد والبالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما وضعت 500 عنصر من الحرس الوطني على أهبة الاستعداد للانتشار إذا ما اندلعت أعمال عنف احتجاجا على قرار المدعي العام.

وتعود وقائع القضية إلى أغسطس الماضي، حين أصيب بليك (29 عاما) برصاص الشرطة أمام أطفاله الثلاثة بينما كان يهم باستقلال سيارته، ونجا من الموت لكنه أصيب بشلل سفلي أقعده.

وأظهر فيديو صوره أحد المارّة الشرطي روستن شيسكي، وهو يمطر ظهر بليك بالرصاص بينما كان الأخير يحاول الدخول إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بداخلها.

وتشهد الولايات المتحدة حركة احتجاج تاريخية ضد العنصرية وعنف الشرطة منذ مقتل جورج فلويد في مايو الماضي، في مدينة مينيابوليس اختناقا جثا شرطي لنحو 9 دقائق على عنقه.