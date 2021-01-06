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المالية السعودية توقع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:21 م
أنهت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل مع شركة "كي- شور" الكورية  الجنوبية للتأمين التجاري بقيمة بـ3 مليارات دولار (حوالي 11.3 مليار ريال).

وبحسب بيان صدر عن الوزارة السعودية، اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو".

وقال الجدعان إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين البلدين.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن المركز قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية، حيث لاقى الطرح اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية.

وأشار إلى أنه شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول، مضيفًا أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية، في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.

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