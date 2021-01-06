 كوريا الجنوبية تعتزم إخضاع كل نزلاء السجون لاختبارات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم إخضاع كل نزلاء السجون لاختبارات فيروس كورونا

احد السجون في كوريا الجنوبية - ارشيفية
احد السجون في كوريا الجنوبية - ارشيفية
سول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 12:38 م
أعلنت كوريا الجنوبية عزمها إخضاع كل النزلاء المحتجزين في مراكز الاعتقال، البالغ عددها 52 مركزا في البلاد، لاختبارات فيروس كورونا المستجد بعد ظهور بؤرة تفشي في مركز احتجاز بالعاصمة (سول).

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء عن يون تاي هو، المسؤول بوزارة الصحة، قوله "إنه تم بالفعل إجراء الاختبارات في 11 مركزا، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إيجابية".

وأشارت الشبكة إلى أنه في منتصف ديسمبر الماضي، اكتشفت السلطات 1118 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز "دونجبو" للاحتجاز شرقي العاصمة (سول) معظمها بين نزلاء السجون، وكان المرفق يأوي 2292 نزيلا عندما تم رصد الحالات الأولى، فيما تم نقل 972 سجينا إلى مراكز اعتقال أخرى لتقليل الكثافة والحد من تفشي الفيروس.

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