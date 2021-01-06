فوز الديمقراطي وارنوك بمقعد لـ جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك، على السناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين، وفق ما أعلنت شبكات "سي إن إن" و"سي بي سي" و"إن بي سي" الأربعاء.

وكان وارنوك أعلن في وقت سابق فوزه في الانتخابات. وأفادت الشبكات التلفزيونية بأن وارنوك فاز بفارق ضئيل على لوفلير، في صفعة جديدة للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية.

وسيطبع وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، التاريخ إذ سيكون أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.

ويتركز الاهتمام الآن على نتائج الانتخابات للمقعد الثاني الذي سيحسم الغالبية في مجلس الشيوخ، وتحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.