الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال مفتي لداعش في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء القبض على مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد.



وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".



وأشارت إلى أن المتهم "عمل بما يسمى قاطع الفرات في محافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة قبل عمليات التحرير ، ونزح مع العوائل النازحة إلى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الأمنية ".



وأوضحت أن "أحد أشقاء الموقوف إرهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة"، مبينة أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.