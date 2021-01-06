يوسف الحسيني: وائل الإبراشي يسير في طريق التعافي بشكل جيد

طمأن يوسف الحسيني، جمهور الفضائية المصرية، على صحة الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الحسيني، أثناء تقديم برنامج «التاسعة» عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، إن وائل الإبراشي يسير في طريق التعافي والتحسن بشكل جيد.

ودعا الحسيني للإعلامي بأن يمنحه الله العافية والقوة، كي يعود بسلام إلى برنامجه، الذي يقدمه عبر الفضائية الأولى المصرية كل يوم من السبت إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة تحت اسم «التاسعة».

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، اعلنت في وقت سابق، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى توقفه عن تقديم برنامجه عبر فضائية «التليفزيون المصري».