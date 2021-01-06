ترامب على تويتر: ادعموا الشرطة وابقوا هادئين

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ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع تويتر، بدعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون، قائلا : إنهم حقًا إلى جانب بلادنا.. ابقوا هادئا!

وكانت المحتجون المناصرون لترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس منذ قليل.