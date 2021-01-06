 ترامب على تويتر: ادعموا الشرطة وابقوا هادئين - بوابة الشروق
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ترامب على تويتر: ادعموا الشرطة وابقوا هادئين


نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:13 م

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع تويتر، بدعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون، قائلا : إنهم حقًا إلى جانب بلادنا.. ابقوا هادئا!

وكانت المحتجون المناصرون لترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس منذ قليل.


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