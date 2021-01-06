نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على فيسبوك، منشورا طويلا فيما يشبه البيان الصحفي، توضح فيه موقفها من الحجاب، بعد أن تعرضت لهجوم شديد مؤخرا نظرا لاجتزاء تصريحاتها بشأنه والتي أدلت بها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت صبري: "صباح الخير.. باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، وكان سؤال من دكتور عمرو، ندمتي على لبس الحجاب؟ رديت حرفيا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليه.. نقطه أخر السطر".

وتابعت: "أما المواقع اللي أخدت نص الإجابة بكيفها عشان التريند والرخص أنا يا جماعة مش من محبي التريند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأي فيها دايما إني بعتبره فرض واحترمه وأتمني العودة ليه، فلو سمحتم محروق التريند القذر واللي بيسعى ليه على حساب كرامة الناس وسمعتهم بيان لكل الأصدقاء الصحفيين على صفحتي بنشر البوست ده

وشكرا عبير صبري".